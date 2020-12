Abgewiesene Asylbewerber – In den Notunterkünften gibt es keine maximale Aufenthaltsdauer Grüne Politiker monieren, Abgewiesene müssten monate- oder gar jahrelang in prekären Notunterkünften hausen. Von einer Höchstaufenthaltsdauer will der Regierungsrat aber nichts wissen.

Die Notunterkunft in Urdorf stand in den vergangenen Monaten wiederholt in der Kritik. Archivfoto: Thomas Egli

Heftige Diskussionen gab es in den vergangenen Monaten im Kanton Zürich über die Notunterkünfte für abgewiesene Asylbewerber. Besonders jene in Urdorf – eine unterirdische Zivilschutzanlage – stand medial in der Kritik, weil sie den Bewohnern kaum Raum für Privatsphäre lässt. Die Lebensbedingungen wurden durch die Corona-Pandemie zusätzlich verschlechtert.

Im Kantonsrat kam es deshalb zu verschiedenen Vorstössen. So monierten die grünen Kantonsräte Jasmin Pokerschnig (Zürich), Jeannette Büsser (Zürich) und Florian Heer (Winterthur) in einer Anfrage an den Regierungsrat, dass die Betroffenen über Monate oder gar Jahre hinweg in einer Notunterkunft lebten, weil sie trotz Wegweisung nicht ausreisen könnten oder wollten. Dabei seien Notunterkünfte nur für eine kurze Zeitdauer konzipiert, zur Überbrückung der Notlage.