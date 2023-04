Flughafen zahlt Schallschutzfenster – In den Schlafzimmern von Neerach wird es leiser Neerach ist eine der letzten Gemeinden, in denen noch Schallschutzfenster eingebaut werden müssen. Bis Mitte 2024 sollen rund 200 Gebäude saniert werden. Astrit Abazi

Der Flughafen Zürich hat bereits 300 Millionen Franken in den Lärmschutz investiert. Foto: Marco Zangger

Der Fluglärm ist fester Bestandteil der Geräuschkulisse im Zürcher Unterland. Übersteigt der Lärm aber die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte, müssen Massnahmen wie das Einbauen von Schallschutzfenstern vorgenommen werden. Die Kosten trägt dabei die Flughafen Zürich AG. In vielen Unterländer Gemeinden wurden Schallschutzfenster bereits eingebaut, nun ist endlich auch Neerach an der Reihe. Bis Mitte 2024 sollen an rund 200 Gebäuden die Fenster ausgewechselt werden. Derzeit sind mehrere Projekte ausgeschrieben.