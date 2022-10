Energieknappheit auch hier – In den Unterländer Wäldern geht das Brennholz aus Forst- und Landwirtschaftsbetriebe aus der Region stossen an ihre Grenzen: Dieses Jahr haben sie fast kein Brennholz mehr. Astrit Abazi

In Bülach werden pro Kunde nur noch maximal 3 Kubikmeter Brennholz abgegeben. Symbolfoto: Madeleine Schoder

Holzdiebstähle nehmen aufgrund der Energiekrise immer mehr zu. In Deutschland sind Schäden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden und auch hierzulande sind die Waldbesitzer oft machtlos. Im Zürcher Unterland halten sich die Diebstähle noch in Grenzen. Den Förstern und Landwirten macht dafür ein anderes Problem Sorgen: Das Brennholz ist bereits so knapp, dass der Verkauf vielerorts beschränkt oder ganz eingestellt wurde.