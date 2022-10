Gewichtige Massnahme zum Energiesparen – In den Zürcher Trams wirds kälter Die Verkehrsbetriebe der Stadt leisten den bisher grössten Beitrag zur Stromreduktion. Wie viel Strom in der Stadt insgesamt eingespart wird, zeigt ein neuer Onlinerechner. Ev Manz

Weil sich die technischen Voraussetzungen in den Trams unterscheiden, wird auch die Temperatur nicht überall identisch sein. Foto: Silas Zindel

Viele kleine Massnahmen leisten auch einen grossen Beitrag – das hat sich die Stadt Zürich in Sachen Stromsparen zur Devise gemacht. Und sie will im Sinne eines guten Vorbilds vorangehen, damit sich die Energiemangellage in Zürich während der Wintermonate etwas entspannt. Laufend kommuniziert die Stadt deshalb ihre neuesten Massnahmen. Jüngst: die Temperaturreduktion in den Trams und Bussen.