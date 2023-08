In der Herrenwis in Bülach – Hoffnung für das Eventlokal, das in der falschen Zone steht Michael Güttinger hat sieben Jahre lang an seinem Eventgarten gebaut. Doch das sei nicht zonenkonform. Es droht der Abbruch. Etwas Hoffnung bleibt. Ruth Hafner Dackerman

Michael Güttinger kämpft um sein Lokal Ziitlos.

Archivfoto: Sibylle Meier

2029 soll in Bülach das neue Kulturzentrum Sonnenhof stehen. Bis dahin hätte Michael Güttinger der Stadt Bülach sehr gern seine Eventlocation als Zwischenlösung angeboten. Doch leider steht die gemietete Gewerbehalle Ziitlos in der falschen Zone. Bis 1986 stand das Gebäude in der Gewerbezone – anschliessend wurde das Areal umgezont, und zwar in die Landwirtschaftszone. Vonseiten des Kantons wurde ein konkretes Baugesuch gefordert. Dann wolle man die Angelegenheit prüfen.