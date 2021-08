Gastro-Test in Bülach – In der Osteria Estia ist der Geschmack des Mittelmeers ganz nah Wer die italienische und die griechische Küche gleichermassen liebt, dem sei das kürzlich eröffnete Estia in Bülach empfohlen. Daniela Schenker

Ferien gratiniert: Die Moussaka bringt Sonne in den Schweizer Sommer. Foto: Daniela Schenker

Es schüttet aus Kübeln. Das Thermometer an der Hauswand zeigt 15 Grad. Die nächsten Ferien sind sieben Wochen entfernt. An diesem trüben Tag ist das eine gefühlte Ewigkeit. Wenigstens eine Portion Sommer auf dem Teller – das wärs. Wie hiess schon wieder diese Osteria in Bülach, die Anfang Juni eröffnete und eine Mischung aus italienischer und griechischer Küche verhiess?

Das Internet hilft der müden Erinnerung auf die Sprünge – und wenn wir schon auf der Website des Estia sind, reservieren wir für einen Mittwochabend. «Wird wohl nicht nötig sein, immerhin sind Sommerferien», denken wir. Weit gefehlt: Das geschmackvoll und zeitgemäss auf Vordermann gebrachte Lokal im Herzen der Altstadt ist fast bis auf den letzten Platz besetzt. Ein paar ganz Mutige trotzen dem Regen im Freien.