Blieb nicht lange beim Bundesamt für Gesundheit (BAG): Digitalisierungschef Sang-Il Kim erlitt gemäss Medienberichten ein Burn-out und quittierte seinen Dienst beim Bund. Foto: Franziska Rothenbühler

Diese Anekdote mit dem Faxgerät wird noch lange in der Erinnerung kleben bleiben: Mitten in der Krise wurde bekannt, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Erfassung der Corona-Fälle Formulare per Fax übermitteln liess. In den Medien hiess es, die Angestellten würden Papierstapel wiegen, um eine ungefähre Vorstellung von den Fallzahlen zu erhalten. Häme und Empörung waren gross.

Immerhin: Die Behörde schaffte es, den Fehler zu beheben. So weit, so gut.

Abo Arbeitsdruck in Pandemie Tränen, Stress, Burn-outs: Wie das BAG seine Krisenmanager verheizte Doch wie das BAG intern mit der Affäre umging, war alles andere als vorbildlich. Wie diese Zeitung aus vertraulichen Gesprächen mit aktuellen und ehemaligen BAG-Angestellten erfahren hat, hiess es bei der Arbeit zuweilen spöttisch: «Schau, jetzt kommt der mit dem Fax.» Gemeint war damit natürlich die verantwortliche Person. Kaum verwunderlich, dass diese irgendwann an ihre Grenzen kam und krankgeschrieben wurde. Die Pandemie war ein Stresstest für die ganze Schweiz. Gut möglich, dass die Medien mit ihrer Kritik an den Behörden zuweilen überbordet haben. Umso wichtiger ist in einer solchen Situation der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Arbeitgeberin. Und da hat das BAG in der Pandemie versagt. Gleich reihenweise sind wichtige Krisenmanager ausgefallen. Einige gingen aus eigenem Antrieb, waren frustriert ob der starren Abläufe im Verwaltungsbetrieb, andere wurden verheizt, erlitten ein Burn-out.

Wer das Versäumnis zu verantworten hat, ist schnell geklärt: die oberste Führung.

Das Amt wird sicherlich noch eine Weile am vernachlässigten Krisenmanagement zu nagen haben. Der Ruf ist vorerst ramponiert. Es dürfte nicht einfacher geworden sein, künftig gutes Personal zu rekrutieren. Etliche Schlüsselstellen sind noch immer unbesetzt oder nur mit einer Übergangslösung versehen. Bis heute gilt: Niemand will sich mit diesen exponierten Jobs die Finger verbrennen.

Wer das Versäumnis zu verantworten hat, ist schnell geklärt: die oberste Führung. Also primär der ehemalige BAG-Chef Pascal Strupler und seine Nachfolgerin Anne Lévy. Aber in letzter Instanz auch Gesundheitsminister Alain Berset. Kommende Woche will die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats ihren Bericht «Covid-19: Organisation des BAG und des EDI zur Krisenbewältigung» vorlegen. Die kritische Aufarbeitung in Politik und Öffentlichkeit ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Dominik Balmer ist seit 2020 Leiter des Datenjournalismus-Teams im Recherchedesk von Tamedia. Er hat Germanistik studiert - zudem verfügt er über einen Master in Legal Studies. Mehr Infos @DominikBalmer

