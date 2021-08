Pilotprojekt am Flughafen – In der Pause geht der Bus an die Ladestation Ab 1. September verkehrt ein E-Bus mit eigener Ladestation am Flughafen. Diese Neuheit wird Teil der VBG-Linie 759. Astrit Abazi

Der neue E-Bus der VBG wird am Flughafen Zürich vollautomatisch aufgeladen. Foto: Leo Wyden

Am 1. September ist es so weit: die Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) starten ein Pilotprojekt. Ein Jahr lang wird ein elektrischer Bus auf der Linie 759 vom Flughafen Zürich über Wallisellen und Dübendorf bis nach Wangen fahren. Der Bus, der in Zusammenarbeit mit Mercedes und Siemens entstand, soll als Vorbild für die weiteren Pläne der VBG im Bereich der Elektromobilität dienen: Erweist sich der Versuch als erfolgreich, will die VBG die restlichen Busse der Linie 759 ersetzen. Es wäre die erste rein elektrisch betriebene Strecke der VBG, danach soll die Technologie auf die restlichen Buslinien ausgeweitet werden.