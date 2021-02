Neues Projekt in Kloten – In der Salzgrotte herrscht Mittelmeerklima Die Bauarbeiten zu der Salzgrotte mitten in Kloten sind in vollem Gange. Anfang März möchte Cornelia Schumacher die Lokalitäten eröffnen, als erstes Projekt dieser Art im Raum Zürich. Ruth Hafner Dackerman

Die neue Salzgrotte in Kloten ist ein Ort für Ruhesuchende, aber auch gesund bei Atemwegs- und Hauterkrankungen. Foto: Raisa Durandi

Im Gebäude an der Lindenstrasse 23, ganz in der Nähe des Bahnhofes, herrscht reges Treiben. Die Handwerker sind am Verlegen von Salzsteinen und am Verputzen. Rund 500 Quadratmeter umfassen die gesamten Räumlichkeiten. Den Mittelpunkt bilden die zwei Salzgrotten. Die grössere der beiden ist 80 Quadratmeter gross und rollstuhlgängig. Hier gibt es Platz für 18 Personen, welche während 45 Minuten auf einer Liege oder in einem Strandkorb dem Alltag entfliehen möchten. Die kleinere Grotte wird als «Familiengrotte» bezeichnet. Damit sich auch die Kleinsten nicht langweilen, gibt es statt eines Sandplatzes einen Salzplatz zum Spielen. Auch am Eisbären aus Salzsteinen dürften die Kinder ihre Freude haben.