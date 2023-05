Restaurant in Bülach – «In der Schmiedstube haben wir uns kennen gelernt und verliebt» Mit Michelle und Rémy Majer übernehmen keine Unbekannten das Restaurant Schmiedstube. Beide haben hier vor Jahren im Service gearbeitet. Heute sind sie verheiratet. Ruth Hafner Dackerman

Ab dem 1. September empfängt das neue Pächterpaar Michelle und Rémy Majer im Restaurant Schmiedstube die Gäste. Foto: Raisa Durandi

Seit Mitte März ist das Restaurant Schmiedstube in Bülach geschlossen. Pächter Zdravko Basic musste nach etwas mehr als vier Jahren krankheitsbedingt aufhören. Für die Inhaber der Liegenschaft, Silvio Hauser und Franziska Kellermüller, war klar, dass ein neuer Pächter so rasch wie möglich den Betrieb übernehmen sollte. «Wir hatten sehr viele Anfragen», bestätigt Hauser, «doch unsere Favoritennachfolger zeigten schon seit längerem ihr Interesse an der ‹Schmättere›.» Eigentlich wäre der Neustart auf Januar nächsten Jahres vorgesehen gewesen. Nun geht es doch etwas schneller. Ab dem 1. September freuen sich Rémy und Michelle Majer auf «ihr» neues Restaurant.