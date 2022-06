In «Graph versus Graf» schreibt Richard Bisig, der ehemalige Verwaltungsdirektor des Bezirksspitals Dielsdorf, über die wachsende Schere zwischen Arm und Reich.

Herr Bisig, was hat Sie dazu bewogen, ein Buch über Armut zu schreiben?

In unserer Gesellschaft kämpfen wir gerade mit der Klimakrise, der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Die sozusagen vierte verdeckte Krise ist die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich – und darüber wird zu wenig geschrieben. Mein Buch strebt das hohe Ziel an, auf diese Krise aufmerksam zu machen und vor allem die Politik unter Druck zu setzen. Auch wenn dies verwegen scheinen mag. Anhand der Reaktionen zur Inflationsbelastung und zu den steigenden Krankenkassenprämien sieht man, dass dieses Thema Zündstoff birgt. Ich finde, dass mein Buch zum richtigen Zeitpunkt erscheint.