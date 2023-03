Sitzung Gemeinderat Kloten – In der Siedlung Lirenächer gibt es keine günstigen Wohnungen Der Antrag der SP auf Rückweisung des Gestaltungsplans war nicht gesetzeskonform. Der Gemeinderat hat der Überbauung deshalb zugestimmt. Andrea Söldi

Im Gebiet Lirenächer sollen rund 130 neue Wohnungen entstehen. Foto: Google Maps

20 Prozent Wohnungen ohne Profit für die Eigentümer – dies forderte die SP Kloten für die Überbauung Lirenächer, die direkt beim Bahnhof zu stehen kommt. Die Partei wollte den privaten Gestaltungsplan der ZKB-Pensionskasse zur Überarbeitung an den Stadtrat zurückzuweisen. Denn eine entsprechende Vorgabe war in den Dokumenten nicht enthalten. An der Parlamentssitzung vom Dienstag wurden die Zonenplanänderung sowie der Gestaltungsplan für die Entwicklung Bahnhof Nord jedoch deutlich angenommen.