In der Stadt Bülach – Späterer Baustart an der Dorfstrasse wegen Rekursen Anfang nächster Woche hätte es losgehen sollen mit Bauarbeiten an der Dorfstrasse in Bülach. Es wird nun aber mindestens Ende August.

Die Bauarbeiten an der Dorfstrasse in Bülach verzögern sich. Dies teilt das Tiefbauamt des Kantons Zürich derzeit mit. Am 7. Juli hatte es die Bevölkerung über die bevorstehenden Werkleitungsarbeiten der Energie 360° AG informiert. Diese Arbeiten werden ausgeführt an der Dorfstrasse auf dem Teilstück Kreisel Dorfstrasse/Bülacherstrasse (Dreispitz) bis Dorfstrasse 1. Die Sperrung und die damit verbundenen Umleitungen hätten Anfang nächster Woche signalisiert werden sollen. Wie es nun heisst, zeigte sich kurzfristig, dass sich der Baustart aufgrund hängiger Rekurse bis mindestens Ende August 2023 verzögert.

red

