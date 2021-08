Zürcher Bevölkerung – In der Stadt leben weniger Menschen Der Corona-Babyboom fällt aus, die Zahl der Bevölkerung in der Stadt Zürich stagniert. Auch die Zuzüge nehmen ab – aber nicht in allen Quartieren. Tina Fassbind

Weniger Menschen in Zürich: Seit der Corona-Pandemie hat die Zahl der Zuzüger abgenommen. Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza

Die Stadt Zürich ist als Wohnort nach wie vor beliebt. Dies belegen zumindest die Statistiken: In den letzten sechs Jahren betrug die jährliche Zunahme der Bevölkerung über 5000 Personen. Deshalb ging man Ende 2019 bei Statistik Stadt Zürich davon aus, dass der bisher höchste Endjahresbestand von 1962 – damals lebten 440’180 Menschen in Zürich – übertroffen würde.

Doch die aktuellen Daten werfen diese Prognose über den Haufen: Wie Statistik Stadt Zürich am Donnerstag mitteilt, stagniert die Bevölkerungszahl seit 2020. Ende Juni 2021 wohnten 434’369 Personen in Zürich – nur 361 mehr als Ende Dezember 2019.

Weniger Zuzüge seit Corona

Vor allem die Zuzüge haben seit der Corona-Pandemie markant abgenommen. Zwischen 2015 und 2019 ist die Zahl der Bevölkerung in 32 von 34 Stadtquartieren noch angestiegen. Im ersten Halbjahr 2021 ist das nur noch in 14 Quartieren der Fall. Die meisten wollten gemäss Statistik ins Seefeld, nach Wollishofen oder nach Seebach ziehen. Im Sihlfeld, in Affoltern und in Alt-Wiedikon sei der Rückgang der Bevölkerung hingegen am ausgeprägtesten, heisst es in der Mitteilung.

Nicht nur bei den Jahresaufenthalterinnen- und -aufenthalter mit einer B-Bewilligung ist die Zahl der Zuzüge zwischen 2019 und 2021 um 14 Prozent gesunken. Auch Schweizerinnen und Schweizer haben offenbar weniger das Bedürfnis, nach Zürich zu ziehen. Hier verzeichnet die Statistik im selben Zeitraum einen Rückgang um 13 Prozent.

Die rückläufigen Zuzüge wirken sich auf die Wanderungssaldi aus: In diesen beiden Gruppen war der Wanderungssaldo zwar immer noch positiv – es gab also mehr Zuzüge als Wegzüge –, allerdings in deutlich geringerem Ausmass als vor der Corona-Pandemie.

Kein Corona-Babyboom

Sicher ist, dass Corona der Stadt keinen Babyboom beschert hat: Im ersten Halbjahr 2021 kamen 2666 Kinder zur Welt, was ungefähr gleich viele sind wie 2020 (2756 Neugeborene) und 2019 (2716 Babys). Die Zahl der Todesfälle hat im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2019 abgenommen.

Tina Fassbind arbeitet seit 2008 für den «Tages-Anzeiger» und das Ressort Zürich. Bis 2010 war sie Leiterin Tagesanzeiger.ch beim Nachrichtennetzwerk Newsnet. Sie hat in Basel Kunstgeschichte und Germanistik studiert und ein Studium in Journalistik an der Universität Freiburg abgeschlossen. @TFassbind

Fehler gefunden?Jetzt melden.