Es geht Putin um Grösse: Das Bild des russischen Verteidigungsministerium zeigt Truppen, die mit einem schweren Mörser auf ukrainische Stellungen schiessen. Foto: AP

An diesem Mittwoch feiert die Ukraine ihre Freiheit und Unabhängigkeit – aber unabhängig ist das Land an seinem Nationalfeiertag natürlich nicht. Die Freiheit wurde der Ukraine vor einem halben Jahr mit einer Brutalität genommen, die bis heute das moralische Gefälle in diesem Krieg bestimmt. Russlands Raubzug ist von solch herber Rechtlosigkeit, Verrohung und ideologischer Konfliktbereitschaft geprägt, dass kein ernsthafter Versuch nach einem politischen, verhandelten Ende des Krieges vorstellbar ist.