Interview zu den deutschen Wahlen - «Ein beachtlicher Teil der Bevölkerung ist müde vom starken Staat»

Armin Laschet und Olaf Scholz beanspruchen das Kanzleramt für sich. Beide wirken wenig charismatisch. Mögen die deutschen Wählerinnen und Wähler das Mittelmass?

Es gibt in Deutschland tatsächlich so etwas wie ein Misstrauen gegen das Herausragende. Man ist ein bisschen beruhigt, wenn ein Kandidat der Bevölkerung nichts zumutet, schon gar keinen Anspruch. In Ruhe lassen ist eine Tugend, die ja auch dieses Jahr belohnt wird. Auch bei Merkel wusste, zumindest bis zur Flüchtlingskrise 2015, niemand so richtig, was sie wollte. Also ja, ich fürchte, dass wir das Mittelmass mögen.