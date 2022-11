Gastroserie «Besser essen» – In Dielsdorf isst es sich klassisch und wild Im Restaurant Löwen steht bürgerliche Küche auf der Speisekarte, aktuell auch Wild. Renato Cecchet

Das Rehtatar als Vorspeise harmoniert mit Polenta und Granatapfelkernen. Foto: Renato Cecchet

Mitten im Dorfkern von Dielsdorf in einem lang gezogenen Gebäude befindet sich das Restaurant Löwen. Neben Speis und Trank gibt es dort auch 35 Hotelzimmer, das Ein- und Auschecken erfolgt per Mobiltelefon oder per Terminal vor Ort.