Auszeichnung für Zürcher Bauten – In diesem Haus drehen sich die Wände und Schränke Das «performative Haus» in Zürich-Unterstrass wird von der Zeitschrift Hochparterre mit einer goldenen Hasen-Trophäe prämiert. Auch andere Projekte aus der Region schafften es ins Finale. Claudia Schmid

Alles dreh- und schiebbar: Das Wohnhaus an der Stampfenbachstrasse von Edelaar Mosayebi Inderbitzin. Foto: Stephan Rappo

Die Architektur- und Designzeitschrift «Hochparterre» hat die diesjährigen Hasen verteilt – so heissen die Trophäen in den Kategorien Architektur, Design und Landschaftsarchitektur. Es gibt sie in Gold, Silber und Bronze. Das «Hochparterre» verteilt sie unter dem Namen «Die Besten» seit 1991 jeweils im Dezember. Eine Fachjury zeichnet die herausragenden Bauten, Objekte oder Anlagen aus, die im laufenden Jahr konzipiert und umgesetzt wurden. Die Hasen gehören zu den bekanntesten Preisen für Schweizer Gestaltung.