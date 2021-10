Brand im Quartiertreff Sonnhalde in Regensdorf – «In diesem Jahr wird hier sicher nichts mehr stattfinden» Das Feuer auf der Dachterrasse des alten Restaurants Sonnhalde setzt dem ganzen Adliker Quartier zu. Der Treff mit dem grossen Kursangebot ist weitgehend zerstört. Anna Bérard

Am Mittwochabend kam es zu einem Brand auf der Terrasse des Begegnungszentrums Sonnhalde in Adlikon. Foto: Francisco Carrascosa

Für viele der rund 2500 Einwohnerinnen der Sonnhalde ist das Begegnungszentrum (BZ) der Quartiertreffpunkt. Es ist Anlaufstelle für Kinder- und Altersfragen, dort finden Deutschkurse und Mittagstische statt. Doch vergangene Woche hat es gebrannt. Jetzt ist klar: «Dieses Jahr findet in den BZ-Räumen nichts mehr statt», sagt Gemeinderat Bruno Weder. So lange werden die Brandermittlung, die Aufräumarbeiten und die Versicherungsabklärung wohl dauern.

Doch was ist geschehen? Ein Brand wütete am Mittwoch auf der Dachterrasse des Begegnungszentrums im Adliker Quartier Sonnhalde. Anwohner hatten die Flammen kurz nach 21 Uhr entdeckt und der Feuerwehr gemeldet. Diese rückte sofort aus und konnte den Brand rasch löschen. Ebenfalls vor Ort waren die Gemeindepolizei, die Kapo und der Rettungsdienst vom Spital Limmattal. Im Begegnungszentrum fand am Mittwochabend kein Anlass statt. Es wurden keine Personen verletzt. Was zum Brand geführt hat, ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei ermittelt die Ursache.