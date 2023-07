Gastro-Serie – In diesem Lokal in Bassersdorf sind die Sushi der Star In einem neuen, eher unscheinbaren Lokal gibt es ausgezeichnete, frisch gemachte Sushi zu einem fairen Preis.

Daniela Schenker

Die Tokyo Box ist nicht nur eine Augenweide, auch die Qualität überzeugt. Foto: Daniela Schenker

Melonen mit Rohschinken, Griechischer Salat, Birchermüesli, spanischer Gazpacho – alles durch. Und die Sommerhitze kennt einfach keine Ermüdungserscheinungen – ganz im Gegensatz zu unserer Fantasie in Sachen kalte Küche.



Sich einfach mal wieder hinsetzen und mit etwas Erfrischendem, das wir selbst auf die Schnelle nicht hinbekommen, verwöhnen lassen: Das wärs bei 33 Grad im Schatten. Die Freundin will auf ihrem Arbeitsweg in Bassersdorf ein neues Lokal mit dem Namen Sushi-Stars erspäht haben.

Sushi an einem gewöhnlichen Werktag – wollen wir uns das leisten? Immerhin gilt das japanische Gericht als nicht eben billig, stecken doch bestenfalls viel Handarbeit und hochwertiger Fisch in der mit Reis zubereiteten Spezialität. Seis drum, das Leben ist zu kurz, um sich von Birchermüesli zu ernähren. Wir machen uns quer durch den Hardwald auf nach Bassersdorf. Die dortige Klotenerstrasse als Luxusmeile zu bezeichnen, wäre arg beschönigend. Auch die Hausnummer 39 ist nicht eben eine repräsentative Liegenschaft, und die Pflanzentröge davor sind definitiv von der Sommerhitze gezeichnet. Aber wir sind ja nicht zum Gärtnern, sondern zum Geniessen hier.





Hinter diesen von der Sommerhitze gezeichneten Büschen verbirgt sich ein überzeugendes kulinarisches Angebot. Foto: Daniela Schenker

Die erste positive Überraschung für uns Langnasen, wie die Asiaten Europäer schon mal bezeichnen, ist die reich bebilderte Speisekarte. So wird uns das Rätseln erspart, was nun genau der Unterschied zwischen Sushi, Urumaki, Hosomaki und Aburi Hit Rolls ist. Es ist ruhig an diesem Abend – die potenziellen Gäste dürften verreist oder mit Kofferpacken beschäftigt sein. So nimmt sich der Koch persönlich Zeit, uns zu beraten. Wir entscheiden uns als Einstieg für zehn Gyozas. Diese Teigtaschen gibt es wahlweise mit Gemüse, Poulet, Rind oder Crevetten gefüllt. Sie werden leicht angebraten und mit feinen Röllchen von Frühlingszwiebeln serviert. Ein gelungener Einstieg.



Die gefüllten und einseitig angebratenen Teigtaschen, Gyozas genannt. Foto: Daniela Schenker

Mangels Alternativen und Begeisterung für Bier entscheiden wir uns für den einzigen Weisswein auf der Karte. Der Oroya Sushi Wine wird trotz seines japanischen Namens weder im Land der aufgehenden Sonne angebaut noch dort gekeltert. Vielmehr stammt er aus dem gleichen Ort in Spanien wie der weltbekannte Cava Freixenet. Das Versprechen, dass er zu Sushi harmoniert, wird er später noch einlösen. Erst einmal freut sich unser Gaumen über das Lachs-Teriyaki (16 Franken). Der harmonisch marinierte Fisch ist ausgesprochen zart.

Der Lachs an Teriyaki-Sauce ist wunderbar zart. Foto: Daniela Schenker

Ehe wir uns versehen, steht die Tokyo Box mit drei Nigiri (Lachs, Tuna, Crevetten), acht Mix Maki, vier Uramaki Lachs mit Frischkäse, vier California Rolls vor uns. Der Preis ist mit 32 Franken mehr als fair und die Qualität einwandfrei. Wer auf ein durchgestyltes Ambiente und eine idyllische Lage verzichten kann, ist mit dem Sushi-Stars in Bassersdorf gut beraten. Ebenfalls positiv: die unaufdringliche, aber sehr freundliche Betreuung durch Chef und Koch – oder eben Sushi-Meister.



