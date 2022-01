Italiens Präsidentenwahl – In diesem prächtigen Gang passieren kleine Morde Der «Transatlantico» ist ein mythischer Ort der italienischen Politik. Bei der bevorstehenden Wahl des Staatschefs ist der Korridor die eigentliche Hauptbühne. Ein Besuch. Oliver Meiler aus Rom

Deckenlampen wie auf den alten Kreuzern: Der «Transatlantico» in der römischen Abgeordnetenkammer ist auch ein Laufsteg der Eitelkeiten. Foto: Rocco Rorandelli (TerraProject/co/laif)

Im «Transatlantico» haben sie den langen roten Teppich eingerollt, der Boden ist frei. Sizilianischer Marmor, mehrfarbig. Er blitzt, alle paar Stunden wird er frisch poliert. Man geht auf diesem Boden wie auf Eis. Jeder Schritt ein anmassender Klack, auch die vorsichtigen.

Der rote Teppich, der sonst das Gehen dämpft, wird in ein paar Wochen wieder ausgelegt. Dann rückt dieser Korridor in der italienischen Abgeordnetenkammer, dem römischen Palazzo Montecitorio, ins Zentrum der Republik. Für einen Tag, vielleicht auch für zwei oder drei, je nachdem, wie die Wahl des neuen Staatschefs läuft. Sie ist immer ein fiebriger Moment in der italienischen Politik.