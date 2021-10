Genfer Kunsthändler vs. Milliardär – Ein Traum, ein Deal – und dann der Knall Eigentlich wars eine Win-win-Situation: Yves Bouvier hat beste Kontakte in die Kunstwelt und Dmitri Rybolowlew verfügt über ganz viel Geld. Es kam nicht gut. Der Fall einer Eskalation in sechs Kapiteln. Philippe Reichen aus Genf

Als Besitzer des AS Monaco ist der russische Milliardär und Kunstliebhaber Dmitri Rybolowlew öfter auch in Fussballstadien anzutreffen. Foto: Xavier Laine (Getty Images)

Der 58-jährige Kunsthändler Yves Bouvier und der 54-jährige russische Milliardär Dmitri Rybolowlew bekämpfen sich vor der Genfer Justiz mit allen Mitteln. Bouvier will von Multimilliardär Rybolowlew für erlittene Schäden 1 Milliarde Franken. Rybolowlew verlangt seinerseits, dass Bouvier wegen Betrugs vor Gericht gestellt wird. Nun geht der Russe auch noch gegen die Genfer Staatsanwaltschaft vor, weil diese gegen Bouvier nicht mehr ermitteln und folglich auch keine Anklage erheben will. Was ist da passiert? Der Fall einer Eskalation in sechs Kapiteln.