Podcast zum Schweizer Fussball - «In diesem Team des FCZ ist etwas sehr Hoffnungsvolles drin»

Podcast zum Schweizer Fussball – «Ich glaube, dass YB bei Atalanta ein 2:2 erreichen kann» Warum genau hat der FC Basel den Klassiker gegen den FC Zürich gewonnen? Wie macht André Breitenreiter seine Zürcher besser? Und welches Problem muss GC dringend angehen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Vielleicht ist es wirklich diese eine Szene, die den Unterschied zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich ausmacht. Wie da Arthur Cabral in der 82. Minute dem eigenen Befreiungsschlag hinterhersprintet. Wie der Basler Stürmer das 3:1 einfach kompromisslos sucht, während beim FCZ Ousmane Doumbia und Yanick Brecher zögern und so ihre Chance auf den Ballgewinn verwirken. «Dieser Wille, unbedingt das Tor zu machen, war das eindrücklichste Bild von diesem Match», sagt Thomas Schifferle in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts über das Spitzenspiel des Wochenendes.

Die Basler haben sich den Erfolg mit ihrer individuellen Klasse verdient. Und doch bekommt der FCZ in unserer Runde viel Lob. Samuel Burgener verweist darauf, dass André Breitenreiter bei seinem Amtsantritt als Trainer gesagt hat, er könne Spieler besser machen, wenn sie denn Lust darauf hätten. Eine «sehr mutige Aussage», wie Samuel Burgener findet: «Aber jetzt fällt auf, dass einige Spieler beim FCZ tatsächlich wie verwandelt auftreten.»

Zwar haben die Zürcher jetzt vier Runden lang nicht mehr gewonnen und dabei zwölf Gegentore kassiert. Trotzdem findet Burgener: «Es ist etwas sehr Hoffnungsvolles drin in diesem Team des FCZ. Die Hoffnung, dass die Stadt Zürich so lange wie möglich mit den Fussball-Grossstädten Bern und Basel mithält, dass die drei Ballungszentren sich möglichst lange ein Kräfteringen liefern.»

Weiter reden wir über den neu entdeckten Sturm und Drang der Grasshoppers, die trotzdem vor praktisch leerem Haus spielen müssen. Wir besprechen die Probleme von Fabio Celestini mit und ohne lange Bälle beim FC Luzern. Und Samuel Burgener erzählt, wie er mal mit Christian Constantins Privatjet nach Basel hätte fliegen sollen, um einen FCB-Spieler zu verpflichten.

