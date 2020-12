Herr Linhart, worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Es war einzigartig, für und mit einem Holzbauer zusammen ein Haus zu bauen, bei dem in Fragen der Anwendung von Holz am Bau so gut wie alles möglich war. Dies führte im Planungs- und Bauprozess zu verschiedenen Innovationen. So wurden zum Beispiel zweiachsig gespannte Buchendecken eingebaut, und die gesteckten Holzmöbel in den Büros kommen gänzlich ohne Leim und Metallverbindungen aus.