Podcast-Serie «Pandora Papers» – «In diesen Daten schlummern Geschichten, die noch niemand gefunden hat» 

Pandora Papers – der Skandal, der keiner wurde Infos einblenden

In der fünfteiligen Podcast-Serie nehmen sich die Podcast-Macherinnen Laura Bachmann und Vivienne Kuster der grössten internationalen Recherche des letzten Jahres an: der Pandora Papers. Es geht um eine Menge verstecktes Geld und um dubiose Geschäfte. Der Finanzplatz Schweiz spielt bei diesen Enthüllungen eine Schlüsselrolle – dennoch haben sie in der breiten Bevölkerung keine grossen Wellen geschlagen.

Wieso eigentlich? Wie kommt es, dass Schweizer Anwälte und Treuhänderinnen die Güter von Despoten und Autokraten in Offshore-Firmen verschieben? Und wer bezahlt am Ende den Preis?

Die Podcast-Serie zu den Pandora Papers finden Sie vom 27.12. bis zum 31.12. auf der Website und in der App aller Tamedia-Titel – sowie im Feed des täglichen Podcasts «Apropos»:

Fragen und Anregungen zur Serie an: podcasts@tamedia.ch oder per Whatsapp, Signal oder Telegram an 076 446 80 04