Himmlischer Weihnachtszauber – In diesen Schweizer Hotels werden die Festtage magisch Wer sich zu den festlichen Tagen im stilvollen Ambiente eines guten Hotels verwöhnen lassen möchte, braucht nicht ins Ausland zu reisen. Denn auch hierzulande finden sich zauberhafte Optionen. Jacqueline Vinzelberg (Travelcontent)

Im Grand Hotel Zermatterhof bittet der Weihnachtsmann zur Audienz. Foto: zvg

Weihnachtsfantasien in Zürich

Zehn Herbergen in der Limmatstadt haben sich für das Pop-up-Projekt «Hotel Noël» zusammengetan. Bis zum 26. Dezember präsentieren sie je ein weihnachtliches Erlebniszimmer. Hinter jeder Tür verbirgt sich eine andere Überraschung. Heimische Künstler, lokale Designer, Illustratoren, Videokünstler und Kunstkollektive lebten bei der Gestaltung ihre Fantasie und Kreativität individuell aus.

Das künstlerische Spektrum ist so divers wie die teilnehmenden Häuser. Im Hotel 25 Hours an der Langstrasse lockt ein farbenprächtiges Weihnachtszimmer im Look der 70er-Jahre, gestaltet von Schönstaub. Martina von Meyenburg erweckte die Geister und Engel des Hauses im Altstadthotel Krone am Limmatquai, und im Hotel Marktgasse wachen Fabelwesen von Illustrator Yehteh über die schlafenden Gäste.

Weihnachtsgeschichten im Märchenhotel in Braunwald

Märchenhaft das ganze Jahr über, aber zur Weihnachtszeit noch ein bisschen mehr: Das Märchenhotel in Braunwald. Foto: Samuel Truempy

Schon unterm Jahr begeistert das Märchenhotel die junge Gästeschar, etwa mit dem Märlibaum, einem labyrinthartigen Indoor-Abenteuerspielplatz. Zu den Festtagen erreicht die zauberhafte Stimmung im Haus ihren jährlichen Höhepunkt. Guetsli knabbernd und auf Schaffellen sitzend lauschen die Kinder den Weihnachtsgeschichten von Gastgeberpaar Najda und Patric Vogel.

Der «Saal der Könige» mit den leuchtenden fliegenden Tischen, die bei Platzbedarf zur Decke gezogen werden, verwandelt sich in ein Winterwunderland. Auf eine komplette Wand projizierte Filme und Illustrationen entführen die Kleinen ins Reich der Fantasie. Für die Feiertage versteigerte das Hotel kurzfristig zwei Nächte in der neuen Suite mit Rutschbahn, Sauna und Whirlpool und einer «Märchenbox». Der Erlös von knapp 5000 Franken wird der Kinderhilfe gespendet, um Weihnachtsfreude zu teilen.

Zur Audienz beim Weihnachtsmann in Zermatt

Fixpunkt im Festtagsprogramm: Der Weihnachtsmann fährt beim Zermatterhof vor. Foto: zvg

Zu Weihnachten herrscht grosse Aufregung im Grand Hotel Zermatterhof. Denn das Haus liegt seit Jahrzehnten auf der Reiseroute des Weihnachtsmanns. Er fährt mit der zweispännigen Kutsche vor oder bei genügend Schnee auf dem Schlitten und hält Audienz unter dem grossen Weihnachtsbaum. Jedem Kind überreicht er ein kleines Geschenk. Eltern können im Vorfeld der Zeremonie weitere Präsente für ihren Nachwuchs beim Weihnachtsmann abgeben.

Wer es auch privat ganz romantisch mag, lässt sich einen Baum im Hotelzimmer schmücken. In den Tagen vorm Fest ist das Guetslibacken mit der Familie in der Hotelküche ein stimmungsvolles Erlebnis, das die Wartezeit auf den Tag der Tage versüsst.

Schweizweit in Weihnachtszimmern träumen

Weihnachtlich geht es auf Wunsch auch in den Hotels von Sorell zu und her. Foto: zvg

Festtagsstimmung vom Feinsten verströmen die Weihnachtszimmer der Sorell Hotels. 13 von insgesamt 16 Häusern in der ganzen Schweiz haben für ihre Gäste mindestens zwei Zimmer mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Kuschelige Textilien, sanfte Erdfarben, festliche Accessoires und warmes Licht bestimmen das Ambiente der auf Zeit umdekorierten Zimmer.

In dieser Harmonie fällt es leicht, sich geborgen zu fühlen und mit allen Sinnen zu geniessen. Hausgemachter Glühwein, Gebäck und Trockenfrüchte sorgen noch dazu für duftende Geschmackserlebnisse. Die Zimmer können bis zum 9. Januar gebucht werden.

Weihnachtspracht der Superlative in Lugano

In der Villa Castagnola zelebriert man Weihnachten als ultimatives Fest des Staunens. Die Einrichtung im Haus wird zugunsten der Dekoration auf den Kopf gestellt. Mehr als ein Dutzend gigantische Weihnachtsbäume verteilen sich im ganzen Haus. An zwölf Meter langen Fäden hängt ein Potpourri aus Weihnachtskugeln vom vierten Stock bis ins Erdgeschoss. Wohin das Auge schweift, funkeln Lichter und Kristalle.

Jeder Raum und jedes Restaurant ist innen wie aussen individuell und üppig geschmückt. Auch die Palmen im Park erstrahlen im Lichterglanz und wetteifern mit dem Kristallbaum um die Aufmerksamkeit der Gäste. Für diese halten auch Küche und Patisserie besondere Kreationen bereit.

Weihnachtsmärchen in Pontresina

Draussen glitzert die verschneite Landschaft, drinnen glänzt das stilvolle Ambiente. Der Kronenhof präsentiert sich zur Weihnachtszeit klassisch schön. Schon am Eingang sorgen Tannenbaumgirlanden und ein Adventskranz für festliche Stimmung. Das Lebkuchenhaus aus der Patisserie bezaubert allem voran die jüngsten Gäste.

Alles im Haus trägt ausserdem zum Weihnachtsgefühl bei, ob Sterne, blühende Weihnachtsbouquets, Kugelarrangements oder der mit Geschenken beladene historische Schlitten. Die Weihnachtsbäume in der Lobby und im Grand Restaurant harmonieren farblich mit dem Raumkonzept. Wer Weihnachten liebt, wird sich hier bestens aufgehoben fühlen.

Weihnachtsbescherung in Grindelwald

Lichterzauber vor Bergkulisse: Das Hotel Belvedere in Grindelwald. Foto: zvg

Festliche Momente für die ganze Familie und eine gelungene Auszeit verspricht das Belvedere zu Füssen des majestätischen Eiger, Winterfreuden inklusive. Das Haus setzt auch an Weihnachten auf Tradition und Gemütlichkeit. Dafür sorgen einerseits festliche Dekoration und Lichterglanz, zum anderen das Programm.

Beim Apéro mit Glühwein und Guetsli im Hotelgarten ist wohlfühlen und abschalten ganz leicht, derweil die Kinder dem Besuch des Weihnachtsmanns entgegenfiebern. Doch bevor dieser am Abend des 25. Dezembers mit der Bescherung beginnt, gehört das Vortragen von Gedichten und Liedern zum Pflichtprogramm.

