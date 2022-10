Neubau in Bassersdorf – In dieser Beachvolley-Halle kriegt niemand kalte Füsse Die Beachhalle Zürich Nord steht kurz vor der Vollendung. Sie erlaubt nicht nur Indoortrainings auf geheiztem Sand, es sind bereits auch Wettkämpfe geplant. Renato Cecchet

Das vierköpfige Kernteam Tim Müller, Lukas Limacher, Christian Busin und Jonatan Sieber (von links) hat beim Bau der Beachhalle Zürich Nord auch selbst angepackt. Foto: Leo Wyden

Noch wähnt man sich auf einer Baustelle. Aber die Bauherren sind sich sicher: «Ab Montag, 17. Oktober, werden hier die ersten Bälle fliegen», sagt Christian Busin. Mit «hier» ist die neue Beachhalle Zürich Nord gemeint, die in nur einem halben Jahr im Grindelquartier in Bassersdorf entstanden ist. Am 12. April fand der Spatenstich statt. Am 4. August wurde der erste Stahlträger montiert. Jetzt steht die Halle kurz vor ihrer Vollendung.