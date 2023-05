SBB-Infoanlass zum Brüttenertunnel – In Dietlikon interessierte vor allem der neue Bahnhof In Dietlikon wird wegen des Brüttenertunnels der komplette Bahnhof neu gestaltet. Weg kommen soll der verhasste Bahnübergang, er wird ersetzt durch eine Unterführung. Manuel Navarro

Die Markierungen zeigen es: Am Bahnhof Dietlikon bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Foto: Balz Murer

In Bassersdorf, Wallisellen und Dietlikon dürfte sich der Bau des Brüttenertunnels am stärksten innerhalb der jeweiligen Gemeinden bemerkbar machen. Die SBB erstellen bekanntlich nämlich nicht nur milliardenteure Bauwerke unter der Erde, sondern kombinieren dies mit neuen Linienführungen, zusätzlichen Gleisen – und im Fall von Dietlikon mit einer kompletten Überarbeitung des Bahnhofs. Die SBB informierten dazu diese Woche in Dietlikon – und mussten viele Fragen rund um die Erreichbarkeit und Nutzbarkeit des neuen Bahnhofs beantworten.