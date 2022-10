Interaktive Grafik – In Dietlikon sind Häuser teurer als in Winterthur oder Bern Was kostet ein Haus? Unsere Übersicht zeigt grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden. Mancherorts im Unterland ist es teurer als in Schweizer Grossstädten. Manuel Navarro

Einfamilienhäuser in Dietlikon und Wallisellen gehören zu den teuersten im ganzen Unterland. Foto: Patrick Gutenberg

1’852’000 Franken – so viel kostet im Schnitt ein Haus mit 5½ Zimmern in Dietlikon. Nirgendwo sonst im Unterland muss man für ein Häuschen so tief in die Tasche greifen wie in der Glattal-Gemeinde am Brüttiseller Kreuz. Dies zeigt eine Übersicht über die durchschnittlichen Preise für ein Musterhaus im Zürcher Unterland. Auf Platz 2 schafft es die Nachbargemeinde Wallisellen mit 1’847’000 Franken, auf Platz 3 liegt Kloten (1,717 Mio. Franken). Dahinter folgen Opfikon (1,71 Mio. Franken) und Regensberg (1,696 Mio. Franken).