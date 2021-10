Impffortschritt in der Region – In drei Unterländer Gemeinden ist die Impfquote noch unter 50 Prozent Die Zweitimpfquote ist in den meisten Unterländer Gemeinden auf über 50 Prozent gestiegen. Mit dem landesweiten Durchschnitt können jedoch nur die wenigsten mithalten. Flavio Zwahlen

Die besten Zweitimpfquoten in der Region weisen Winkel und Neerach auf, die schlechtesten Höri, Oberglatt und Opfikon. Foto: Raphael Moser

«Im Unterland ist die Impfbereitschaft unterdurchschnittlich», titelte diese Zeitung Mitte August. Zwei Monate später zeigt ein Blick auf die Zweitimpfquoten im Kanton Zürich: Daran hat sich in den vergangenen zwei Monaten nichts geändert. Nur wenige Unterländer Gemeinden können mit dem Impffortschritt in der Stadt Zürich und in den Kommunen rund um den See mithalten. Deutlich besser schneiden die Bezirke Bülach und Dielsdorf dafür im Vergleich mit dem Tösstal ab, wo die Impfquoten nach wie vor sehr tief liegen.