Drachenbootrennen auf dem Rhein – In Eglisau gehen die Drachen wieder aufs Wasser Am letzten Juniwochenende kämpfen rund 1500 Paddlerinnen und Paddler um den Sieg im Drachenbootrennen. Nicht mit dabei ist dieses Jahr das chinesische Team. Kim Käser

Die Siegesgruppe Dongguan Machong aus 2019 wird dieses Jahr leider nicht aus China anreisen können. Foto: Francisco Carrascosa

Drei Jahre mussten sich die angefressenen Paddlerinnen und Paddler gedulden, nun dürfen sie am kommenden Wochenende endlich wieder aufs Wasser und am 30. Drachenbootrennen auf dem Rhein starten. Das Rennen in Eglisau ist das grösste seiner Art und löst Jahr für Jahr einen riesigen Ansturm aus. Umso schmerzhafter waren die beiden vergangenen Jahre, in denen der Event Corona-bedingt ins Wasser fiel.