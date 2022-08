Not macht erfinderisch – In Eglisau überbrücken E-Autos einen Stromausfall Ein Ingenieurbüro steht seit Sonntagabend ohne Strom aus der Dose da. Statt einen Generator zu mieten, schlossen die Ingenieure ihre E-Autos an den Server an. Manuel Navarro

Diese Kombination aus Kabel und Auto liefert derzeit Strom für ein ganzes Ingenieurbüro in Eglisau. Foto: Sibylle Meier

Für Peter Hirner hätte die Woche besser beginnen können. Als der Co-Geschäftsführer des Ingenieurbüros Calörtscher Hirner in Eglisau am Montagmorgen um 7 Uhr mit der Arbeit beginnen wollte, musste er feststellen, dass das gar nicht möglich war. Das Problem: Die Büros der Firma auf dem M20-Areal hatten keinen Strom. Schon am Sonntagabend war es offenbar bei einem Trafo zu einem Kurzschluss gekommen, der nicht sofort behoben werden konnte.