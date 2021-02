Grosser Andrang aufs Amt – In Eglisau wollen sieben Kandidierende Friedensrichter werden Die Qual der Wahl haben die Eglisauerinnen und Eglisauer bei der Wahl für das Friedensrichteramt. In keiner anderen Unterländer Gemeinde stellen sich so viele Kandidierende zur Verfügung. Manuel Navarro

Die Eglisauerinnen und Eglisauer müssen an der Urne eine Nachfolge für das Amt des Friedensrichters bestimmen. Foto: Archiv/Urs Jaudas

Zwei Frauen und fünf Männer sind auf dem Beiblatt der Eglisauerinnen und Eglisauer notiert, der in den Unterlagen für die Erneuerungswahl für den Friedensrichter dabei ist. In keiner anderen Unterländer Gemeinde haben sich so viele Kandidierende für das Amt zur Verfügung gestellt. Der «Zürcher Unterländer» stellt die Amtsanwärterinnen und -anwärter deshalb kurz vor.

Hubert Boog

Hubert Boog. Foto: PD

Der 51-jährige Hubert Boog wohnt mit seiner Partnerin und ihren Kindern in Rafz. «Zeit meines Lebens steht der Mensch und ein gutes gesellschaftliches Miteinander bei mir im Mittelpunkt», sagt der freischaffende Verkaufstrainer. «Den Friedensrichter bezeichne ich lieber als Friedensstifter. Für mich liegt die Aufgabe weniger in der Rechtsprechung, sondern vielmehr darin, eine akzeptable Einigung zu finden, die es beiden Parteien ermöglicht, mit erhobenem Haupt aus dem Disput zu gehen», erklärt er seine Motivation für die Kandidatur.