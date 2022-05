400 Jahre altes Haus – In einem der ältesten Häuser von Dielsdorf wird wieder gewohnt Das über 400 Jahre alte Sibechämihuus in Dielsdorf wurde saniert. Der ganze Prozess dauerte fast ein Jahrzehnt. Astrit Abazi

Das Sibechämihuus im Zentrum von Dielsdorf wurde von Grund auf saniert. Foto: Balz Murer

Das Sibechämihuus inmitten von Dielsdorf ist ein Zeitzeuge an bester Lage und in vielerlei Hinsicht einzigartig. Auf dem über 2000 Quadratmeter grossen Grundstück, auf dem das historische Haus steht, wurde lange gebaut: Nachdem ein moderner Neubau errichtet worden war, konnte anschliessend endlich auch das Bauernhaus gründlich saniert werden. Nun präsentiert es sich in neuem Kleid. Die Architekten von Fausch Architektur + Bau AG haben dabei einiges über die Geschichte des Gebäudes erfahren.