Gastro-Serie – In einem Riegelhaus in Rafz gibt es feinste Cucina italiana Im Gasthof Sternen stehen Klassiker aus Italien auf der Speisekarte. Diese überzeugen nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch. Renato Cecchet

Die gebratenen Pouletbrustwürfel mit Rosmarin, Knoblauch und Peperoncini werden mit Tagliatelle serviert. Foto: Renato Cecchet

Im Dorfzentrum von Rafz befindet sich das Gasthaus Sternen in einem schmucken Riegelhaus. Von aussen betrachtet und vom Restaurantnamen her tippt man auf traditionelle gutbürgerliche Küche, die hier auf den Tisch kommt. Aber der Blick in die Speisekarte verrät, dass hier italienisch gekocht wird.