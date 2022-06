Umnutzung von Gotteshäusern – In einer Zürcher Kirche wird es laut Künftig sollen in der Kirche Wipkingen Schulkinder herumtollen statt Kirchgänger beten. Dazu braucht es eine ungewöhnliche Lösung. Hélène Arnet

Der Innenraum der Kirche Wipkingen wird durch eine dämmende Folie horizontal geteilt. Visualisierung: Stadt Zürich

Die Reformierte Kirchgemeinde der Stadt Zürich hat zu viel Raum, die Schule der Stadt Zürich zu wenig. Eine Zusammenarbeit liegt auf der Hand und geschieht bereits bei einigen Kirchgemeindehäusern, in denen beispielsweise Kindergärten eingezogen sind oder Mittagstische angeboten werden. Nun soll aber in der Stadt Zürich erstmals eine Kirche zu Schulraum umgenutzt werden. Darüber berichteten am Mittwochnachmittag Vertreter der beiden involvierten Behörden den Medien.