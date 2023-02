Rekursfrist läuft – In Embrach gilt bald Tempo 30 Gehen keine Rekurse ein, stellt die Gemeinde in den Wohngebieten bald Tempo-30-Schilder auf.

Auf den Gemeindestrassen von Embrach wird Tempo 30 eingeführt – und zwar ab sofort und auf weiten Teilen des Siedlungsgebiets. Das haben die Stimmberechtigten im Juni 2021 nach längerer Diskussion grossmehrheitlich entschieden. Nun, gut anderthalb Jahre später, ist es fast so weit. Derzeit liegen die Verfügungen der Kantonspolizei öffentlich auf. Demnach gilt künftig in den Wohnquartieren östlich und westlich der Dorfstrasse, rund um die Stationsstrasse sowie in den Gebieten Chüng/Sonnenberg und Hard eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Wenn keine Rekurse eingehen, erfolge die Umsetzung mit Beschilderung und Markierung umgehend, hält der Gemeinderat in einer Stellungnahme fest. Weiterhin Tempo 50 gilt auf Dorf-, Stations- sowie Rheinstrasse und in den Industrie- und Gewerbegebieten.

tam

