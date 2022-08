Über diesen Veranstaltungshinweis hat sich eine Leserin geärgert. Screenshot: PD

Ab und zu erreicht auch heute noch ein Brief die Redaktion. So zum Beispiel der einer Künstlerin aus dem Unterland, die diese Zeitung abonniert hat. Ihr Anliegen: «Könnten Sie mir diesen Text auf verständliche Weise erklären?» Angehängt ist ein Zeitungsausschnitt von einer Agenda-Seite im August. Darin wird auf eine Ausstellung in Zürich hingewiesen. Titel «Eavesdropping», was so viel wie «Abhören» heisst.