Billigdroge breitet sich in Zürich aus – «In Gedanken bin ich ständig beim Crack. Auch nachts, in meinen Träumen» Es macht schnell süchtig, Abhängige verwahrlosen extrem: Crack breitet sich in europäischen Grossstädten aus. Im Zürcher Fixerstübli konsumieren Hunderte Süchtige die Droge. Jigme Garne , Jonathan Labusch (Bilder)

Ein «Zwänzgi» sind 0,1 Gramm für 20 Franken: Das reicht für ein- bis dreimal inhalieren. Foto: Jonathan Labusch

Rico sitzt im Raucherzimmer und werkelt an seiner Pfeife. Ein Rauchschleier liegt in der Luft, der stechende Geruch von Ammoniak steigt in die Nase, ein Hauch von angeschmortem Plastik. Im Inhalationsraum der Zürcher Kontakt- und Anlaufstelle Selnau, zehn Gehminuten vom HB entfernt, ist die Luft so toxisch wie in keinem anderen Fumoir weit und breit. Rico ist parat – Coci-Pulver da, Ammoniak rein, aufkochen. Anzünden, inhalieren, high sein.