Ruhe ist eingekehrt – In Glattfelden bleibt der traditionelle Zank zum Jahresende aus Jahrelang wurde an den Budgetversammlungen in Glattfelden gezankt. Doch dieses Mal war alles anders. Der neue Voranschlag wurde ohne Querelen durchgewinkt. Manuel Navarro

Viele Themen gibt es derzeit in Glattfelden zu wälzen. Doch an der Budgetversammlung wurde nach turbulenten Jahren dieses Mal nicht gestritten. Foto (Archiv): Samuel Schalch

In Glattfelden wurde in den vergangenen Jahren wiederholt und intensiv diskutiert. Mal zoffte man sich wegen des Abgangs einer beliebten Gemeindeschreiberin, dann zankte man um den Ruf des Dorfs in den Medien oder sorgte sich um Abgänge in der Schule oder wo diese überhaupt noch stattfinden sollte – um nur einige Beispiele zu nennen. Besonders intensiv geriet man sich allerdings in die Haare, sobald es um die Finanzen ging. Lange Diskussionen an den Budgetversammlungen im Winter waren die Norm.