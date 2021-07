Kanton erstellt Trockenwiese – In Glattfelden entsteht Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen Eine Hektare Land für grösseren Artenreichtum. Dies ist das Ziel des Umbaus eines Grundstücks im Schwendlirain Glattfelden. So wird die Artenvielfalt gefördert. Martin Liebrich

Ein Bienen-Ragwurz. Bald soll er auf dem Schwendlirain in Glattfelden wachsen. Foto: PD

In Glattfelden gibt es beim Schwendlirain eine Wiese – und auf dieser leben derzeit eher wenige Arten. Das soll sich ab Anfang August aber ändern. Dann setzt die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich Massnahmen um zur Aufwertung dieses Stücks Land. «Die bedrohte Flora und Fauna trockener Magerwiesen erhält damit mehr Lebensraum, um sich langfristig in unserer Landschaft halten zu können», heisst es in einer Medienmitteilung der Fachstelle, die am Dienstag verschickt wurde.

Konkret bedeutet dies: Auf einer Fläche von knapp einer Hektare wird neuer Lebensraum für seltene Arten geschaffen. Die Ursache für die momentan fehlende Artenvielfalt auf der Wiese liegt in deren Vergangenheit. Der Grossteil der betroffenen Fläche wurde nämlich gedüngt und ist dadurch sehr nährstoffreich – und eben artenarm. Geeignete Bedingungen für eine wertvolle Magerwiese zu schaffen, ist dabei nicht so einfach. Erst muss Bodenmaterial abgetragen werden, das anderweitig wiederverwendet wird. Anschliessend wird die Fläche mit kiesig-sandigem Material überschüttet und mit Schnittgut und Samen aus artenreichen Magerwiesen der nahen Umgebung begrünt. Die Bauarbeiten starten am 2. August und dauern planmässig etwa drei bis vier Monate.