Gastroserie – In Glattfelden gibt’s sizilianische Küche in der Bauernstube Das Ristorante Il Duetto überzeugt mit gemütlichem Ambiente und zeigt, dass italienisches Essen viel mehr ist als nur Spaghetti und Pizza. Renato Cecchet

Das Ristorante Il Duetto befindet sich im Gebäude des früheren Gasthauses zum Löwen. Foto: Renato Cecchet

Mitten in Glattfelden befindet sich das Ristorante an der Dorfstrasse im Gebäude, das noch mit Gasthaus Löwen angeschrieben ist. Zum Restaurant gehört auch eine Bottega, ein Lebensmittelladen mit italienischen Spezialitäten. Parkieren kann man direkt vor dem Haus, noch besser hinter dem Gebäude. Betritt man das Ristorante durch den Haupteingang vorne, steht man zuerst in einem sehr schön hergerichteten Entree, das an ein Musikzimmer erinnert. Die Gaststube ist nicht minder beeindruckend. Man wähnt sich durch die vielen Holzelemente in einem Bauernhaus. Die Räume wurden von den jetzigen Betreibern gründlich saniert, haben ihren urgemütliches Ambiente aber behalten.

Die Gaststube ist äusserst gemütlich. Foto: Renato Cecchet Auf der Terrasse gibt es viel Sonne und Platz. Foto: Renato Cecchet Der Eingang ist einem Musikzimmer ähnlich gestaltet. Foto: Renato Cecchet 1 / 3

An diesem Abend herrschen draussen aber sommerliche Temperaturen. Wir nehmen deshalb auf der grossen Terrasse Platz und bleiben dort nicht lange allein. Schon bald sind mehrere Tische von weiteren Gästen besetzt.

Spezielle Konfitüren zum Einstieg

Zum Auftakt gibt es warmes Pizzabrot mit zwei Konfitüren – Peperoni und Zwiebel. Beide Aufstriche – neudeutsch Chutneys – sind tatsächlich süss. Speziell, aber unbedingt zum Probieren empfohlen. Auch das Amuse-Bouche in Form von Karottenmousse mit Crostini (gerösteten Brotstückchen) schmeckt uns sehr gut. Als eigentliche Vorspeise bestellen wir Thunfisch-Carpaccio an einer Orangen-Zitronensauce mit Pinienkernen. Die Kombination des hauchdünn geschnittenen Thunfischs mit drei Kaviar-Varianten, eine davon Wasabi, gefällt optisch und ist für den Gaumen ein Gedicht.

Das Thunfisch-Carpaccio wird mit drei Kaviarsorten serviert. Foto: Renato Cecchet Das Amuse-Bouche besteht aus einem Karottenmousse mit Crostini. Foto: Renato Cecchet Sehr speziell sind die beiden Konfitüren aus Peperoni und Zwiebeln. Foto: Renato Cecchet 1 / 3

Chefkoch und Inhaber Vincenzo Palmeri, der seit zweieinhalb Jahren in Glattfelden wirtet, bezeichnet sich als Botschafter der sizilianischen Küche. Es gibt aber auch eine sehr grosse Auswahl an Pizzen und eine spezielle Karte mit Trentiner Spezialitäten mit Fleisch- und Polenta-Gerichten. Wir bleiben bei der Wahl des Hauptgangs «typisch» italienisch. Auch die Fusilli con porcini, salsiccia e pomodoro – mit Steinpilzen, hausgemachter Wurst und Tomatensauce – bieten bereits dem Auge viel. Das Pastagericht schmeckt ausgezeichnet.

Dreimal Krebsfleisch

Beim zweiten Hauptgang bestellen wir ebenfalls Teigwaren anstelle des eigentlich vorgesehenen Risotto. Unserem Wunsch wird problemlos entsprochen. So gibt es dann Spaghetti ai crostacei auf dem Teller, mit Hummer, Riesencrevetten und Scampi. Auch diese Komposition vermag optisch wie kulinarisch zu überzeugen. Zu den beiden Hauptspeisen trinken wir einen Primitivo-Rotwein.

Die Fusili mit Salsiccia, einer hausgemachten Wurst. Foto: Renato Cecchet Die Spaghetti werden begleitet von Hummer, Riesencrevetten und Scampi. Foto: Renato Cecchet 1 / 2

Für das Dessert gehen wir in die gastronomische Heimat des Restaurantinhabers. Die Cassatina siciliana ist eine Schichttorte, die ursprünglich nur zu Ostern und bei Hochzeiten serviert wurde. Im Il Duetto besteht sie aus einer Creme aus Schafs-Ricotta mit grüner Glasur. Dazu gibts frische Erdbeeren. Als zweiten Nachtisch bestellen wir einen Coupe Sardana mit Stracciatella-, Pistache- und Baumnuss-Glace. Natürlich darf auch ein Espresso zum Abschluss nicht fehlen.

Nicht nur optisch ein Hit: die Cassatina siciliana. Foto: Renato Cecchet Auch der Coupe Sardana schmeckt uns sehr gut. Foto: Renato Cecchet 1 / 2

Die Menüauswahl im Ristorante Pizzeria Il Duetto ist gross, die Qualität der Speisen ausgezeichnet. Hier wird den Gästen gezeigt, dass italienische Küche viel mehr ist als nur Spaghetti und Pizza. Der Service ist freundlich und aufmerksam. Für zwei Personen zahlen wir für Apéro, drei Speisegänge und Getränke 178 Franken.

