Neuer Preis für die Region – In Glattfelden wird die beste Innovation gekürt Am Freitagabend wird erstmals der ZKB-Innovationspreis Zürcher Unterland vergeben. Aus insgesamt 22 Bewerbern sind 3 Finalisten erkoren worden. Barbara Stotz Würgler

Maja Baenninger, CFO, und Thomas Simmler von Alfa Klebstoffe in Rafz können auf den Innovationspreis des Zürcher Unterlands hoffen. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2015. Archivbild: Balz Murer

Neuheitsgrad, Imagewirkug für die gesamte Region und Anwendbarkeit in anderen Unternehmen: Dies sind drei der Kriterien, aufgrund derer heute Abend in Glattfelden der erste Innovationspreis des Zürcher Unterlands vergeben wird. Die Zürcher Kantonalbank offeriert das Preisgeld von 5000 Franken. Lanciert wurde der Innovationspreis vom Anfang Jahr neu gegründeten Wirtschafts- und Gewerberat der Standortförderung Zürcher Unterland. Dieser hat es sich explizit zum Ziel gesetzt, KMU in der Region zu stärken und zu fördern.

Enorme Ideenvielfalt

Bis Mitte September konnten interessierte Firmen ihre Innovationen einreichen. Dies konnten sowohl Produkte als auch Prozessinnovationen oder Geschäftsmodell-Innovationen sein. Insgesamt 22 Bewerbungen sind innerhalb der Frist bei der Standortförderung Zürcher Unterland (StaZU) eingegangen. Drei davon sind kürzlich von der Jury zu den Finalisten erkoren worden. Dariush Daftarian, Co-Geschäftsführer der StaZU, zeigt sich beeindruckt von der Vielfalt der eingereichten Ideen: «Von einem neu entwickelten Kanu über ein digitales Schulungssystem bis hin zu Prozessinnovationen war alles dabei.» Ausserdem sei die Vielfalt der Unternehmen im Gebiet sichtbar geworden. Ihre Innovationen eingereicht hätten Grossfirmen wie Bucher Industries und Welti Furrer, aber auch ein kleines Spritzwerk oder ein Einmannbetrieb. «Der Wirtschafts- und Gewerberat ist beeindruckt von der Innovationskraft des Gebiets und will diese auch weiter stärken», erklärt Dariush Daftarian und ergänzt: «So gesehen ist der ZKB-Innovationspreis Zürcher Unterland schon jetzt ein voller Erfolg.»