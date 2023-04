Aufwendige Brückensanierung – In Glattfelden wird eine Brücke für ein Wochenende gesperrt Die Brücke über die Bahnstrecke Glattfelden–Eglisau wird saniert. Mitte April folgt nun eine Vollsperrung übers Wochenende. Martin Liebrich

Seit Ende Januar 2022 wird die Strassenbrücke über die Eisenbahnlinie Glattfelden–Eglisau saniert. Der gesamte Brückenüberbau wird in Etappen ersetzt. Für das Betonieren und das Aushärten des Betons der dritten Bauetappe muss die Brücke in Glattfelden an einem Wochenende für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Dies teilt das Tiefbauamt des Kantons Zürich aktuell mit.

Diese Vollsperrung beginnt am Freitag, 14. April, um 20 Uhr und dauert bis Montag, 17. April, um 5 Uhr. Die Umleitung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt über Neerach und Höri. Die ostseitigen Zufahrten zum Bahnhof Glattfelden und zu den Kiesgruben sind gewährleistet. Die Ein- und Ausfahrt Glattfelden-Ost ist gesperrt. Der Fuss- und Veloverkehr ist von der Vollsperrung nicht betroffen. Er wird weiterhin über die provisorische Passerelle geführt.

Die Postautos werden den Bahnhof Glattfelden via Stationsweg auf der Westseite des Bahnhofs bedienen. Vom provisorischen Buswendeplatz bis zum Bahnhof gibt es einen signalisierten Fussweg. Für die weiteren Bauetappen und den Belagseinbau werden aus Gründen der Einbauqualität, der Arbeits- und Verkehrssicherheit in diesem Jahr weitere vereinzelte Wochenendsperrungen, Nachtarbeiten und nächtliche SBB-Gleis- respektive Streckensperrungen nötig sein. Über den genauen Zeitpunkt werde rechtzeitig informiert, teilt das Tiefbauamt mit.

Die Reparatur einer Brücke in Glattfelden dauert ein Jahr länger als erwartet. Wie sich im Lauf der Sanierungsarbeiten zeigte, war ihr Zustand klar schlechter als erwartet. Wäre klar gewesen, wie lädiert die Brücke ist, wäre sie neu gebaut worden.

Martin Liebrich ist stellvertretender Chefredaktor beim «Zürcher Unterländer». Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.