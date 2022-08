Abo Kulinarisches Handwerk – In Höri werden jährlich 300 Tonnen Kaffeebohnen geröstet Die Kaffeerösterei Henauer verarbeitet grosse Mengen an Bohnen. Der Familienbetrieb wird in der vierten Generation geführt, einige der Aromen sind preisgekrönt.

Henauer Kaffeerösterei, Höri ZH

Ruth Hafner Dackerman

Die Röstmaschine läuft. Während 15 Minuten werden die grünen Kaffeebohnen bei rund 200 Grad geröstet, anschliessend bewegt und durch kalte Luft «abgeschreckt», bis sie die richtige Temperatur erreicht haben. Während dieses Prozesses verlieren sie 15 bis 18 Prozent an Gewicht. Röster Thomas Korsch kontrolliert vorzu, entsteint anschliessend den gerösteten Kaffee, bevor dieser in grossen Kisten zwischengelagert wird. «Der typische Kaffeeduft entwickelt sich erst nach einigen Tagen», weiss Philipp Henauer, welcher zusammen mit Schwester Stefanie den Familienbetrieb führt. Sobald die eine Charge bereit zum Abpacken ist, leert Korsch den nächsten Jutesack mit grünen Kaffeebohnen durch ein Gitter ins Untergeschoss, wo diese in einem Behälter aufgefangen werden. Anschliessend werden die Bohnen angesaugt und gelangen wiederum in die Röstmaschine.