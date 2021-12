In Bülach eröffnet Francolina – In ihrem Laden sind Trouvaillen die Regel Mit ihrem Francolina Concept Store haben sich zwei Unterländerinnen im Zentrum von Bülach einen Traum erfüllt. Neben viel Nachhaltigem gibt es auch fachkundige Beratung. Daniela Schenker

Colette Lang in ihrem Geschäft, das sie gemeinsam mit Freundin Francesca Spielmann am 4. Dezember eröffnen wird. Foto: Leo Wyden

Der Vorher-nachher-Effekt an der Bülacher Kasernenstrasse 7 ist beeindruckend: Der Mief der ziemlich verruchten Beiz Müligass hat einem stimmungsvollen und sehr einladenden Verkaufsgeschäft Platz gemacht. Etwas versteckt in einer Ladenpassage haben sich zwei Unterländerinnen ihren Traum erfüllt. Im Francolina Concept Store findet die Kundschaft Möbel, Innendekorationsstücke, Accessoires, Mode, Schmuck, Kunst und Produkte fürs Yoga. Die nicht ganz alltägliche Kombination hat mit dem beruflichen Hintergrund der beiden Unternehmerinnen zu tun. Colette Lang arbeitet als Innenarchitektin in Freienstein, Tänzerin Francesca Spielmann betrieb im selben Dorf lange Jahre eine Tanzschule.