Bundesrätin Simonetta Sommaruga tritt zurück. Sie möchte sich um ihren Mann kümmern, der einen Schlaganfall erlitten hat. Was kommt nun als Partnerin auf sie zu?

Vermutlich viel. Wobei es immer auf die Schwere der Folgen eines Schlaganfalls ankommt. Unmittelbar nach dem Ereignis stellen sich Angehörige Fragen wie: Wird mein Partner wieder gesund? Was wird er für psychische und physische Folgen davontragen? Wie lange bleibt er im Spital, und geben die medizinischen Fachpersonen wirklich ihr Bestes? Wieso wird er so früh aus der Reha entlassen, obwohl er doch noch Fortschritte macht? Benötigt er noch eine ambulante Therapie? Sozialversicherungsrechtlich und finanziell stellt sich die Frage: Wer zahlt was? Was muss man wo beantragen?