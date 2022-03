«Apropos» – der tägliche Podcast – In Kiew glauben sie an den Sieg – in Moskau hören sie kaum vom Krieg Rund 860 Kilometer liegen Kiew und Moskau auseinander. Aktuell leben die Menschen dort in zwei Welten, in zwei Realitäten. Hintergründe im Podcast «Apropos». Mirja Gabathuler als Host Bernhard Odehnal als Gast

Solche Bilder sieht man in russischen Medien kaum: Ein zerstörtes Gebäude in der ukrainischen Stadt Charkiw. Bild: Keystone

Maxim glaubt noch an den Sieg. Der 44-jährige Familienvater, der mit richtigem Namen anders heisst, hat sich in Kiew einem Zusammenschluss von Freiwilligen angeschlossen. Mehrere Männer und eine Frau gehören seiner Gruppe mit dem Namen «Bratstwo», Bruderschaft, an. Sie wollen die Stadt mit ihren eigenen Waffen verteidigen und jagen, so erzählt Maxim, russische Saboteure. In Chats machen Bilder die Runde, die den ukrainischen Widerstand siegreicher erscheinen lassen, als er in Realität ist. Kiew ist immer heftiger umkämpft, Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht.

In Moskau hingegen erfahren viele Menschen nur wenig zur Situation in der Ukraine. Das Wort «Krieg» ist in der Berichterstattung verboten. Nur eine kleine Gruppe der Bevölkerung hat Zugang zu unabhängigen Medien, Facebook oder Twitter.

Bernhard Odehnal vom Tamedia-Recherchedesk ist in Kontakt mit Menschen vor Ort. Im Podcast «Apropos» erzählt er, wie unterschiedlich Ukrainerinnen und Russen den Krieg erleben. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Bernhard Odehnal ist Mitarbeiter beim Tamedia-Recherchedesk. Er studierte Slawistik und war bis 2017 Korrespondent des Tages-Anzeigers für Österreich und Osteuropa. Er hat mehrere Bücher geschrieben und unter anderem den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Mehr Infos @BernhardOdehnal

