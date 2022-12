Gastro-Serie «Besser essen» – In Kloten gibt es internationale Küche im klassischen Stil Im Restaurant zur alten Taverne stehen schweizerische, europäische, aber auch argentinische Gerichte auf der Speisekarte. Renato Cecchet

Beim Taverne-Burger harmonieren die einzelnen Zutaten bestens. Foto: Renato Cecchet

Das Restaurant zur alten Taverne ist einer dieser Gastrobetriebe, an denen man auf der Hauptstrasse vorbeifährt und ihn vielleicht erst auf den zweiten Blick wahrnimmt. Der Gasthof befindet sich in Kloten in einem Flachbau zwischen einem Blumenladen und einem Coiffeur-Salon, in unmittelbarer Nähe zur Strassenkreuzung «Wilder Mann». Parkplätze gibt es direkt vor dem Haus.