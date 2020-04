Tag der Nachbarn – In Kloten gibts ein Hoch auf die Nachbarschaft Auch wenn man sich nicht treffen kann, sollte man trotzdem die Nachbarschaft feiern –

heutzutage noch mehr als sonst. Julia Hüsler

Der Tag der Nachbarn in Kloten wird wegen der Corona-Krise vor allem virtuell gefeiert Foto: PD

In Kloten sollte am Freitag, 29. Mai, erstmals der «Tag der Nachbarn» stattfinden. Dieser Tag,

welcher europaweit in unzähligen Städten gefeiert wird, steht im Zeichen der Nachbarschaft,

und normalerweise würde man dann die Beziehungen zu den Nachbarn feiern, indem man

beispielsweise miteinander einen Apéro abhält oder gemeinsam joggen geht.